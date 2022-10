PELLEZZANO. CELEBRATA LA PRIMA UNIONE CIVILE NEL CENTRO DELLA VALLE DELL’IRNO

Un momento storico per la nostra Comunità e per Pellezzano che apre così le porte alla prima unione civile in assoluto, evidenziando grande sensibilità e riconoscenza nei confronti di un argomento, quello delle unioni civili, che tanto ha fatto discutere in passato, fino al giusto riconoscimento di quel 12 marzo 2015 quando la Corte di Strasburgo ha legittimato le unioni civili ed il matrimonio tra persone dello stesso sesso riconoscendolo appunto come un diritto umano.