EBOLI. ISTITUITO IL GARANTE DELLA DISABILITA’ SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE NORMA

La giornata di ieri segna una data storica per la città di Eboli in merito alla tutela dei diritti delle persone affette da disabilità. Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato all’unanimità l’istituzione della figura del garante per i disabili. “Sono orgoglioso che l’iniziativa in parola, di cui mi sono fatto portavoce sin dall’inizio del mio mandato, potrà presto diventare realtà.”, scrive il Consigliere Comunale Giuseppe Norma che, proprio di recente, ha ufficializzato la sua adesione a Forza Italia. “Ringrazio, in particolare, l’associazione ONMIC e tutti i i suoi membri per aver lavorato con me, perché la mia istanza fosse accolta. I disabili non esistono: chiunque ha delle abilità, così come delle difficoltà. Siamo noi a determinare se ci saranno altri disabili in futuro e se a partire da oggi, chiunque potrà scegliere il futuro che sogna.” Apprezzamento è stato espresso anche da parte del Coordinamento Provinciale per l’iniziativa a testimonianza del dinamismo e capacità amministrative di tanti amministratori che stanno aderendo a Forza Italia.

Share on: WhatsApp