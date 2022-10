PONTECAGNANO FAIANO. IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT NAPPO CONDANNATO DALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Un anno di inibizione dai campi di calci per non aver risposto, per ben due volte, alla convocazione del Tribunale Regionale di Giustizia Sportivo per chiarire la sua responsabilità da dirigente dell’Atletico Faiano in relazione ad alcuni episodi di violenza, accaduti nel centro dei Picentini: è questa la condanna che ha colpito Gaetano Nappo, consigliere comunale della maggioranza del Sindaco Giuseppe Lanzara, con delega proprio alle attività sportive. Una vicenda che, già nei mesi scorsi, era finita al centro del dibattito politico cittadino e che, adesso, dopo la condanna per la giustizia sportiva di Nappo, continuerà a tenere banco nel centro dei Picentini, il prossimo anno chiamato alle elezioni comunali.

Share on: WhatsApp