GIOVANNI COSCIA: “SONO 5 PROGETTI DELL’EDA NELLA GRADUATORIA DEL PNRR”

Sul “tavolo verde” del PNRR è stato calato un “colore”. Sono ben cinque , infatti, i progetti dell’Ente d’Ambito Salerno , presieduto da Giovanni Coscia, che hanno superato il vaglio della Commissione istituita dal Ministero della Transizione Ecologica e che sono stati inseriti in graduatoria per il finanziamento.

I progetti presentati riguardano tre nuovi impianti per la produzione di compost e biometano dai rifiuti organici

della raccolta differenziata; un impianto per la selezione del multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, acciaio) e il trattamento del legno e degli ingombranti; un impianto per la produzione di polvere di silicio

dalla triturazione del vetro. Il valore complessivo è di circa 67 milioni di euro.

“Siamo soddisfatti perché ci siamo fatti trovare pronti ed abbiamo rispettato i tempi previsti dai

bandi del PNRR e con, orgoglio, possiamo affermare che siamo l’unico Ente d’ambito della Campania ad

essere in corsa con ben cinque progetti relativi all’impiantistica – spiega Coscia – e se, come ci auguriamo

saranno tutti finanziati, completeremo la dotazione strutturale per il trattamento dell’organico nell’ATO di

Salerno per consentire al nostro territorio di essere autonomo nella gestione del ciclo dei rifiuti e dare ai

Comuni l’ opportunità di abbattere, in maniera considerevole, i costi per il conferimento, perché l’umido

non dovrà più essere trasportato e smaltito negli impianti del Nord Italia. Ciò si tradurrà in minori costi per i

cittadini.