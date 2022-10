PIERO DE LUCA (PD): “PIENA SINTONIA CON IL SINDACO MANFREDI PER IL RILANCIO DEL MEZZOGIORNO”

“Piena sintonia, totale condivisione di impegni e massima collaborazione per una politica di rilancio vero del Mezzogiorno. Con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, stamattina, abbiamo avuto un incontro cordiale e costruttivo, nel quale abbiamo messo sul tavolo il lavoro da portare avanti a sostegno del Sud e del Paese intero. Dal rispetto del Patto per Napoli, al rafforzamento delle Zone economiche speciali, dall’opposizione rispetto a progetti di Autonomia differenziata che spaccherebbero in due l’Italia ai danni dei cittadini meridionali, all’uso effettivo e celere delle risorse previste dal Pnrr per lo sviluppo del Mezzogiorno. Che può essere il vero volano economico dell’Italia e non essere relegato a fanalino di coda del Paese. Dobbiamo ripartire da qui, con politiche a sostegno dei più fragili e delle aree di disagio, ma anche con azioni decise per creare lavoro e sviluppo. E ancora, con sostegno agli investimenti in infrastrutture e mobilità, e accelerazione delle politiche a difesa dell’ambiente e della cura del territorio. Perché, se corre il Sud, corre l’Italia”.

Così Piero De Luca, deputato del Partito Democratico, a termine di un incontro con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.