COMUNE DI BATTIPAGLIA. ALTRO FINANZIAMENTO PERSO PER IL MONDO DELLA SCUOLA

Il Comune ha approvato il progetto definitivo per un investimento di €. 2.500.000,00 candidandolo sull’avviso del MIUR pubblicato lo scorso mese di marzo ma l’opera non è stata finanziata per il punteggio troppo basso ottenuto.

Difatti come risulta dagli allegati all’ultimo Decreto Dipartimentale del MIUR N.94222 del 2 agosto u.s. sono stati finanziati in tutta Italia 453 progetti, tra le diverse tipologie previste, dagli asili nido alle scuole dell’infanzia sino ai centri polifunzionali per le famiglie, su un totale di 2655 candidature ritenute ammissibili.