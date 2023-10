CONGRESSO REGIONALE DEL PD IN CAMPANIA: RIUNIONE DECISIVA A NAPOLI

E’ in programma per oggi, a Napoli, la riunione che potrebbe sbloccare l’empasse che, da mesi, tiene nel congelatore il congresso regionale del Partito Democratico della Campania. Il Commissario Regionale Antonio Misiani ha, infatti, convocato un incontro con tutti i segretari provinciali del Partito Democratico della Campania che, da tempo, invocano la convocazione dell’assemblea regionale prima delle Europee del 2024. L’idea di portare a dopo il voto europeo l’elezione della nuova classe dirigente della Campania, portata avanti anche dalla Segretaria Nazionale Elly Schlein, potrebbe sfumare e pare che si stia lavorando per consentire la celebrazione del congresso nei primi mesi (Gennaio o, al massimo, gli inizi di Febbraio) del 2024. Ieri, intanto, un primo confronto informale c’è stato tra il Commissario Regionale Misiani ed il parlamentare Piero De Luca, entrambi impegnati a Villaricca per una iniziativa elettorale: i due si sono a lungo confrontati, dinanzi ad un caffè, proprio per discutere del tema del congresso ma anche dei toni troppo accesi tra il Presidente De Luca ed i vertici nazionali del Partito Democratico.

Share on: WhatsApp