CONGRESSO REGIONALE PD. C’E’ IL NOME DI MARIO CASILLO, TRATTATIVE IN CORSO

Per la carica di Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania c’è, anche, il nome dell’attuale Capogruppo in Consiglio Regionale Mario Casillo. E’ la prima, delle tante, ipotesi sulle quali il gruppo dirigente del Pd della Campania sta ragionando, in vista della stagione congressuale che, in Regione, coinvolgerà anche i futuri assetti campani del Pd. Sul nome di Casillo, che resta il riferimento del Partito Democratico in Consiglio Regionale, è iniziata una prima trattativa, anche perchè lo stesso Capogruppo del Pd, in occasione delle elezioni politiche dello scorso 25 Settembre, ha fatto un passo indietro, senza rivendicare candidature ed acquisendo un credito politico che potrebbe spendere proprio in occasione del congresso regionale.

