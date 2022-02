CONSIGLIO REGIONALE CONVOCATO PER IL 16 FEBBRAIO: ECCO I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Regionale della Campania, dopo la seduta dedicata all’elezione dei delegati per partecipare al voto per l’Elezione del Presidente della Repubblica, torna a riunirsi mercoledi’ 16 febbraio dalle 15:00 alle 18:00. Ecco gli argomenti all’ordine del giorno.

Esame del Disegno di Legge “Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2020”, della Proposta di Legge alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione “Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148″; della Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 28 dicembre 2021. Approvazione schema di Rendiconto Consolidato con il Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2020; della Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 15 aprile 2020 – X Legislatura. Art. 18, comma 2, L.R. n. 4/03 – Ampliamento perimetro consortile Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno”. All’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea sono, inoltre, iscritte la Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda regionale per la promozione del Turismo della Campania, Mozioni ed ordini del Giorno.