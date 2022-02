DE LUCA DA FAZIO: NIENTE FUOCHI D’ARTIFICIO E TONI MOLTO ISTITUZIONALI

Chi si aspettava un “De Luca scoppiettante”, con tanto di fuochi d’artificio, nella sua ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo che fa, è rimasto deluso. Il Presidente della Regione Campania, pur toccando numerosi temi, in modo particolare quelli della gestione dell’emergenza, non ha dato fuoco ai consueti fuochi d’artificio, mantenendo sempre un tono molto istituzionale.

A cominciare dalla decisione di mantenere l’obbligo, anche all’esterno, della mascherina in Campania: “Abbiamo mantenuto la mascherina obbligatoria in Campania sempre all’aperto e al chiuso. Siamo la Regione più densamente popolata d’Italia, il rischio da noi è alto. Altro sacrificio per due settimane per fare raffreddare il contagio. Non si può determinare la situazione di assembramento. Quindi nel dubbio la mascherina va tenuta sempre. A me non piacciono le feste Carnevale o San Valentino, cosi come quelle delle lauree? A me non piace il Covid. In momenti delicati ci vogliono comportamenti responsabili.”