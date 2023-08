CONSIGLIO REGIONALE. IL CENTRO DESTRA ABBANDONA L’AULA: “NO AL DEFR”

“Ormai la maggioranza non consente nemmeno più la discussione, non dando il tempo materiale di approfondire un documento fondamentale per il futuro della Campania. Per segnalare l’ennesima ‘manfrina’, che per di più nasconde il solito atteggiamento dispotico e antidemocratico della Giunta e rappresenta un vero e proprio schiaffo per tutti i campani, abbiamo scelto di abbandonare l’Aula, decidendo compatti di non votare il Defr”. Così in una nota congiunta i consiglieri regionali di opposizione, di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Moderati e Riformisti, M5S.

