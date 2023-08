ALLARME SICUREZZA TRA CILENTO, ALBURNI E DIANO. LA LEGA: “ASSEDIATI DA CRIMINALITA'”

“Ormai siamo assediati dalla criminalità dilagante”. Sembra ormai inarrestabile l’ondata di criminalità che da qualche tempo si sta abbattendo sull’intero territorio del Cilento e Alburni , la Valle del Calore, l’Alto Sele e Tanagro nonchè il Vallo di Diano.

Oltre agli innumerevoli furti nelle civili abitazioni, vengono prese di mira anche campagne e aree rurali, noncuranti della presenza dei proprietari o di commettere reato in orari diurni. Un altro fenomeno preoccupante è l’aumento di scippi, truffe ad anziani e risse.

I componenti del Coordinamento Provinciale Lega Salvini Premier Pamela Di Nome, rappresentante Territoriale Cilento 3 e Alburni con la Coordinatrice Provinciale Responsabile Tesseramento Antonella Franco e Gerardo Calzaretta, Responsabile Provinciale Sicurezza sono vicini ai cittadini che stanno vivendo momenti di grande paura.

“Nel ringraziare le Forze dell’Ordine, per il loro prezioso contributo a tutela dei cittadini, auspichiamo una migliore e più incisiva sinergia delle forze presenti”. La sicurezza pubblica è essenziale per i piani di sviluppo previsti per un territorio che intende realmente crescere, pertanto diventa essenziale il ruolo dei Sindaci, che devono necessariamente aprire un tavolo tecnico interagendo direttamente con il Prefetto, potenziando i controlli sul territorio tramite il rafforzamento dei vari Presidi di Polizia, Carabinieri e altre forze dell’Ordine e prevedendo anche nuclei di Polizia provvisori nei centri demograficamente più grandi. Il Coordinamento della Lega, ringrazia altresì il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi insieme al Sottosegretario Nicola Molteni per i fondi stanziati, destinati appunto all’allestimento della videosorveglianza che insieme ai rinforzi estivi vanno a supportare il servizio delle forze già impiegate.

Tutti finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dei furti.