CONSIGLIO REGIONALE: IN 7 MESI DI ATTIVITA’ APPROVATA UNA SOLA LEGGE, QUELLA DI BILANCIO

E’ magro il bilancio dell’attività legislativa del Consiglio Regionale della Campania che, dalla data del suo insediamento, metà ottobre 2020, a tutt’oggi, ha licenziato una sola legge: quella di Bilancio, approvata sul finire dello scorso anno. Troppi impegni per il Covid 19 ? Si, è vero ma si tratta di un’emergenza che, nella sua completezza, viene gestita dal Presidente De Luca e dalla Giunta. Per il resto, nulla. Insomma, con una sola legge regionale approvata in 7 mesi siamo dinanzi ad una delle Consiliature Regionali meno produttive della storia.

Intanto della prossima seduta del Consiglio Regionale della Campania ancora non si conosce la data.