CENTRO DEMOCRATICO. LISTE ALLE COMUNALI DI SALERNO, BATTIPAGLIA ED EBOLI

Centro Democratico, il partito che oggi fa riferimento nazionale a Bruno Tabacci, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Economia, sarà presente con le proprie liste alla tornata elettorale per le Comunali 2021 di Salerno, Battipaglia ed Eboli. Il Vice Coordinatore Regionale Giovanni D’Avenia è già al lavoro per il completamento delle liste che a Salerno saranno al fianco della candidatura di Vincenzo Napoli, a Battipaglia con Antonio Visconti. Ancora da definire la posizione e le alleanze per il Comune di Eboli dove il centro sinistra non riesce a trovarsi, unito, attorno al nome di un unico candidato sindaco.

