FISCIANO. UNA RICORRENZA PARTICOLARE PER IL PATRONO SAN VINCENZO

“Nella giornata in cui si celebra San Vincenzo Ferrer, Santo patrono della Città di Fisciano, a nome di tutta la cittadinanza, ho reso omaggio al nostro amato Santo, con la preghiera di continuare a vegliare sulla nostra Città, di proteggere i suoi abitanti e di illuminare il cammino di chi è chiamato a governarla.”

Lo scrive Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano.

Colgo, inoltre, l’occasione per ringraziare e abbracciare, seppur virtualmente, ognuno di voi per l’affetto ricevuto in questo giorno di festa.

Viva San Vincenzo! Viva Fisciano!