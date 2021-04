SALERNO, COMUNALI 2021. IL MISTERO DEL TAVOLO DEL CENTRO DESTRA: QUANDO SI TERRA’ ?

Annullato la scorsa settimana per alcuni impegni sopraggiunti dei partecipanti, il tavolo del Centro Destra (meno Fratelli d’Italia) per le Comunali 2021 a Salerno non è stato convocato. Ed, al momento, non c’è ancora una data certa: si terrà, prima o poi, la nuova riunione di Forza Italia, Lega, Cambiamo! ed Udc per trovare una possibile intesa sul nome di un candidato sindaco ? Tutto è in alto mare, c’è anche chi non ha fretta – non tutti – per chiudere in tempi stretti l’accordo. La situazione all’interno del centro destra del Comune di Salerno, insomma, è difficile da decifrare e sembra che qualcuno giochi a rinviare per evitare impegni ed anche scontri con gli altri partiti e con tutti i possibili candidati alla carica di sindaco.

Share on: WhatsApp