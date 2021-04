SIANO, COMUNALI 2021. UNA CORSA A TRE PER LA CARICA DI SINDACO: ECCO TUTTI I NOMI

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Comunali 2021 di Siano, il centro della Valle dell’Irno oggi governato dal Sindaco Giorgio Marchese e dalla sua maggioranza. Marchese, sostenuto da una coalizione che si va sempre piu’ allargando, dopo aver ricevuto l’ok anche da parte della Segreteria Provinciale del Pd, si propone, nel segno della continuità, per il completamento del programma elettorale e per finire le tante opere pubbliche avviate sul territorio.

In campo, da qualche settimana, con il simbolo di Azione, partito-movimento di Carlo Calenda, c’è l’avvocato penalista Giuseppe Annunziata, sempre critico nei confronti dell’amministrazione Marchese ma pronto a collaborare, come nel caso delle campagne di screening della popolazione per il Covid 19.

In affanno, invece, l’ex sindaco ed ex consigliere provinciale Sabatino Tenore che, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, ha perso anche qualche pezzo, con alcuni consiglieri di opposizione che hanno votato a favore di alcuni punti del bilancio di previsione 2021.