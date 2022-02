CONSIGLIO REGIONALE: MARCO NONNO SOSPESO, ENTRA IN AULA CARMELA RESCIGNO

Marco Nonno, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, dopo la condanna in appello per il reato di resistenza con una pena a due anni ha visto scattare la sospensione prevista dalla Legge Severino che, in attesa del giudizio in Cassazione, lo vedrà lontano dall’aula: al suo posto entra in Consiglio Regionale la prima dei non eletti della lista della Provincia di Napoli Carmela Rescigno, già candidata alle Elezioni Europee del 2019 con il simbolo di Fratelli d’Italia e poi candidata sindaco al Comune di Camposano. Il provvedimento di sospensione per Marco Nonno avrà la durata di 18 mesi.

