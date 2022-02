PROVINCIA DI SALERNO. STRIANESE RICANDIDATO PRESIDENTE? C’E’ CHI DICE NO

Michele Strianese ricandidato, già da ora, alla Presidenza della Provincia di Salerno, in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo settembre, quando i consiglieri ed i sindaci saranno chiamati ad eleggere il nuovo Presidente a Palazzo Sant’Agostino ? Sembra scontato ma non lo è perchè all’interno del Partito Democratico ci sono anche altri nomi in corsa che, anche se in maniera indiretta, stanno portando avanti una campagna elettorale tutta interna al Pd. Il nome del Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante resta una delle possibili ipotesi in campo perchè il primo cittadino del centro della Valle dell’Irno non ha alcuna ambizione nè per le Politiche del 2023 men che meno per le Regionali del 2025. Sono calate, invece, le quotazioni del sindaco di Capaccio Franco Alfieri che, dopo la celebrazione del Congresso Provinciale del Pd e dopo le Provinciali dello scorso 18 Dicembre, sembra voler lavorare su altri progetti. Una donna a Palazzo Sant’Agostino ? C’è anche questa suggestiva possibilità perchè è chiaro ed evidente l’avvicinamento di Cecilia Francese, primo cittadino di Battipaglia al Partito Democratico: chissà se ci sarà spazio per una candidatura rosa alla Presidenza della Provincia di Salerno.

