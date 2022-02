SANT’EGIDIO. NUNZIO CARPENTIERI: “DA MERCOLEDI’ NOVITA’ PER IL CENTRO VACCINALE”

Ad Antonio e Franco va il mio personale ringraziamento, da cittadino di Sant’Egidio prima che da Consigliere regionale, per l’ottimo lavoro messo in campo, per quanto di competenza del Comune, per avviare e potenziare l’attività del punto vaccinale ubicato alla frazione San Lorenzo. Un ringraziamento che ancora una volta estendo ai vertici dell’ASL Salerno e a tutti i medici e gli operatori sanitari che, con grande professionalità , stanno gestendo il Centro vaccinale di Sant’Egidio. Una struttura già diventata un riconosciuto punto di riferimento in quanto ad efficienza e qualità e che, con l’apertura ulteriore del mercoledì pomeriggio, sarà attivo 5 giorni su 7 e somministrerà entrambi i vaccini disponibili.