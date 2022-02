SALERNO. CHIUSA LA SEDE CITTADINA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

E’ stata chiusa la sede cittadina del Movimento 5 Stelle, la sede di Via Fieravecchia che, sin dalla campagna elettorale per le Comunali 2021 a Salerno, si era trasformata nel quartier generale dei parlamentari salernitani Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza. Una sede che, anche se in pochi mesi, ha visto arrivare per ben due volte l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, poi anche Luigi Di Maio, il Sottosegretario per la Salute Sileri e tanti altri esponenti del Movimento 5 Stelle. Chiude la sede dove è stata, materialmente, redatta la lista per le Comunali di Salerno, nell’alleanza di Elisabetta Barone, che ha portato in consiglio comunale, per la prima volta nella storia del Comune capoluogo, due esponenti del M5S: Catello Lambiase e Claudia Pecoraro.

