NOCERA INFERIORE, COMUNALI 2022. MACCAURO: “PER ORA FACCIO TUBI, DOMANI CHISSA'”

Ancora una volta, Mauro Maccauro, già candidato alle Politiche del 2018 nel Collegio Agro con il Partito Democratico, interviene sulla vicenda delle elezioni comunali 2022 di Nocera Inferiore.

“Poiché da tempo mi arrivano domande, richieste e sollecitazioni sulla possibilità di candidarmi a sindaco della mia città, Nocera Inferiore, approfitto anche qui per chiarire, come sto già facendo con quanti me lo chiedono direttamente, la mia posizione. La passione per la politica è parte di me.”

Lo scrive Mauro Maccauro.

“Chi mi conosce lo sa bene. Sono davvero lusingato per le tante attestazioni di stima. Diciamo, però, che in questa fase della mia vita, l’amore per la mia città è inversamente proporzionale al tempo che ho a disposizione per poterla onorare, tutelare, renderla più bella e protagonista. Le insistenze dei tanti, a volte, mi imbarazzano e mi trasferiscono un senso di colpa e dubbi su essere o meno all’altezza di un compito così impegnativo. Oggi ho, però, una certezza. So che in questo periodo di grande instabilità economica la presenza nella “mia” azienda è fondamentale e prioritaria. Ho importanti programmi di sviluppo da perseguire e, soprattutto, sento sulle mie spalle la responsabilità dei tanti lavoratori e delle loro famiglie che hanno riposto fiducia, speranza e sogni nel luogo in cui lavorano ponendo le basi per il loro futuro. Per questi motivi, come amo ripetere ultimamente, in questa parte del mio percorso “faccio tubi”. Domani, chissà. Naturalmente, anche se non coinvolto in prima persona, continuo ad interessarmi alle sorti di Nocera. L’ho sempre fatto e voglio proseguire nel farlo. Proposte, idee, visioni per la mia terra non mancheranno mai. Mi auguro di affidarle al sindaco migliore che Nocera possa avere. Io ho già la mia idea in proposito.”