CONSIGLIO REGIONALE. NOVITA’ IN ARRIVO PER IL CONSIGLIERE REGIONALE ANDREA VOLPE?

Una delega alla cultura per i prossimi 2 anni, fino alla conclusione del mandato del Consiglio Regionale della Campania, per il consigliere regionale Andrea Volpe ? Di cosa stava discutendo, a Salerno, in occasione di una manifestazione pubblica Volpe con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ? Da tempo, anche se in maniera informale, il Consigliere Andrea Volpe sta mostrando una particolare attenzione nei confronti di tutti gli eventi culturali, sostenuti o, comunque, patrocinati dalla Regione Campania. Un interesse non solo elettorale, visto che spesso lo stesso Volpe segue e promuove quegli eventi che si tengono anche nelle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento. Ed ecco allora che per il giovane consigliere regionale del Psi potrebbe arrivare un importante riconoscimento per il lavoro svolto e per quello da fare.

