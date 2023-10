CAIVANO, ANTONIO IANNONE (FDI): “IL GOVERNO MELONI MANTIENE LA PAROLA DATA”

“Su Caivano il governo Meloni rispetta gli impegni presi con i cittadini. Lotta al degrado, alla delinquenza, alle zone franche è la stella polare del progetto di riqualificazione di questo comune. Lo confermano le parole pronunciate oggi dal sottosegretario Mantovano in occasione della presentazione a Palazzo Chigi del progetto di riqualificazione del centro sportivo Delphinia. L’obiettivo è trasformare una periferia degradata in luogo in cui coltivare il talento dei suoi cittadini. Lì dove esisteva solo violenza, desolazione, abbandono, il nostro esecutivo è intervenuto accendendo una luce, creando spazi per le famiglie, combattendo la criminalità ed educando alla legalità”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI della Campania.