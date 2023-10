SCAFATI, VICENDA OSPEDALE. IL SINDACO ALIBERTI: “RISPOSTE IMMEDIATE O ANDREMO IN REGIONE”

Il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti ribadisce la propria posizione rispetto alla necessità di riattivare con urgenza il punto di primo intervento dell’ospedale di Scafati e di riaprire l’intero presidio, danneggiato circa un anno fa da un incendio che ne ha reso inagibile un’intera ala, con una significativa riduzione dei posti letto.

All’indomani del decesso della 59enne morta nei pressi dell’ingresso dell’ospedale dopo essere stata colta da malore, senza avere la possibilità di essere soccorsa, il primo cittadino di Scafati preannuncia battaglia se non avrà risposte dal direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, che l’ha convocato per un incontro, fissato per domani alle 12 presso la sede di via Nizza.

“Se non avrò risposte immediate,” continua Aliberti, ” e soprattutto certe, prima avviserò prefetto e procura nell’interesse e a tutela di chi, per questa disorganizzazione ha dovuto subire la mala sanità nel dopo commissariamento a causa di una Regione che per i livelli essenziali di assistenza è tra le ultime in Europa, poi organizzerò una manifestazione di protesta con il coinvolgimento della cittadinanza e andremo direttamente in Regione. Non possiamo più tollerare questo terrorismo politico in Campania in tema di Sanità”.