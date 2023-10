VALENTINO GRANT A PAGANI PER UN INCONTRO CON LE IMPRESE: APPUNTAMENTO IL 17 NOVEMBRE

Continua il tour dell’europarlamentare della Lega Gruppo Id Valentino Grant che, negli ultimi mesi, sta portando avanti incontri informativi con i territori, per diffondere e far conoscere le opportunità che, oggi, arrivano dall’Europa, soprattutto per il settore imprenditoriale. E sarà questo il tema dell’incontro, in programma a Pagani, per il prossimo 17 Novembre, all’interno de Il Bagatto Club. Grant, reduce dalla sua esperienza all’interno del Parlamento Europeo, incontrerà il mondo produttivo per discutere delle agevolazione e delle opportunità che possono essere utilizzate ancora per il 2023.

