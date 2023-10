CASTEL SAN GIORGIO. 38MILA EURO PER UN INCARICO AD UN PROFESSIONISTA EX STAFFISTA DI ROCCAPIEMONTE

Scoppia un nuovo caso politico a Castel San Giorgio dopo la decisione, dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paola Lanzara, di affidare un incarico da 38mila euro ad un professionista di un comune limitrofo. A sollevare il caso gli esponenti di Fratelli d’Italia all’interno del Consiglio Comunale.

“Ancora una volta la vostra sindaca” scrivono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia “mortifica i professionisti di Castel San Giorgio. Ebbene con la determina n° 763 è stato affidato un incarico per trentottomila euro ad un ingegnere per la revisione, costituzione ed aggiornamento del patrimonio immobiliare e ricognizione beni mobili.

Si avete letto bene trentottomila euro per aggiornare il patrimonio comunale; è un atto inqualificabile già di per se sia per la cifra ma soprattutto perché sono i soldi di noi contribuenti che vengono sperperati e poi anche perché questo aggiornamento il Comune è obbligato a presentarlo gni anno. Ovviamente il professionista non è di Castel San Giorgio perché si ritiene che qui non ci siano persone valide ed il titolo che ancora di più lo contraddistingue, nel suo prestigioso curriculum è quello di esser stato uno staffista presso un comune a noi vicino.”