TRAGEDIA SCAFATI, LUCIA VUOLO (FI): “E’ ORA DI DIRE BASTA A SCELTE DEL PRESIDENTE DE LUCA”

Come ha spiegato il sindaco Pasquale Aliberti “l’ospedale è in fase di smobilitazione da parte dell’Asl Salerno, su decisione della Regione Campania nell’ottica di un ridimensionamento di medici e strutture”.

È ora di dire “basta” con ancora piu forza ad una Regione Campania e ad un Governatore, De Luca, che guardano i presidi ospedalieri come meri contenitori e non come presidi di diritto alla salute per tutti.

Se i concorsi dei medici di pronto soccorso vanno quasi deserti bisogna farsi una domanda, e subito dopo agire come giusto che sia, riconoscendo a chi opera nella rete di emergenza urgenza anche misure retributive diverse.

Garantire la salute significa anche mettere gli operatori sanitari tutti nella condizione di lavorare, azzerando i turni massacranti cui tanti sono costretti.

Ma bisogna fare in fretta!