CONTE HA APERTO LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE COMUNALI 2021 DI SALERNO

La visita di Giuseppe Conte a Salerno, organizzata nei minimi dettagli dal parlamentare pentastellato Angelo Tofalo, sempre al fianco dell’ex Premier nella sua lunga passeggiata in città, un primo effetto immediato lo ha prodotto: è partita ufficialmente la campagna elettorale per le Comunali. E’ partita, sicuramente, per Elisabetta Barone, indicata dallo stesso Conte come una possibile vincitrice delle Comunali 2021, è partita per i candidati al consiglio comunale del M5S che hanno avuto modo di ricevere l’importante investitura dal capo politico del partito. La campagna elettorale, pero’, è partita anche per tutti gli altri candidati, a cominciare dalla coalizione guidata dal Sindaco Vincenzo Napoli, spiazzata dalla presenza di Conte in città e dalle sue dichiarazioni: è partita, cosi’, immediatamente la macchine delle dichiarazioni – a cominciare da quello del deputato Pd Piero De Luca – preoccupate di attaccare la posizione di Conte, del M5S e della candidata Elisabetta Barone. Giuseppe Conte, tra l’altro, sempre grazie al prezioso lavoro di Angelo Tofalo, tornerà a Salerno per il prosieguo della campagna elettorale che, adesso, inizia ad entrare davvero nel vivo.

