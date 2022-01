CORAGGIO-CAMBIAMO. NELL’AGRO LE TRATTATIVE PER LE COMUNALI 2022 AFFIDATE A GERARDO TORRE

Il segretario Provinciale Luigi Cerruti, dopo un’ approfondita analisi della situazione di assoluta confusione e di clima di attesa e in virtù delle mosse, messe in campo da parte della coalizione di centrodestra provinciale, senza tentennamenti ha deciso di mettere a disposizione dell’ Agro-Nocerino- Sarnese uno degli uomini migliori del giovane partito fiorente in Provincia di Salerno.

“Sono convinto che l’ esperienza del Professore Torre possa pacificare una serie di tensioni che, in particolare in questa parte della provincia, si è creata con questa forte instabilità politica nazionale, che si sta perquotendo anche a livello locale .

La sua capacità di mediazione, nota in tutti gli ambienti politici, sara’ la chiave di svolta per dare un contributo concreto e fattivo in previsione dell’ottimo risultato che la coalizione tutta potrebbe ottenere ad incominciare dal Comune di Nocera.

È inutile per me dare altre indicazioni agli amici impegnati per le prossime amministrative dell’ Agro in quanto tutti, soprattutto i politici di lungo corso, sanno dove trovare, il professore Torre, il quale da questo momento avrà piena autonomia nelle scelte del nostro partito,che andremo a rendere concrete sul territorio di competenza affidatogli”.