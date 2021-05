CORRADO MATERA: “CAMPANIA LEADER BANDIERE BLU, VASSALLO AVREBBE BRINDATO CON NOI”

“Quest’anno la #Campania sale al secondo posto nella mappa nazionale “Bandiera Blu” e ottiene il riconoscimento di 19 spiagge premiate. Angelo Vassallo avrebbe brindato insieme a noi il riconoscimento delle tante bandiere blu al mare del Cilento.”

Lo dichiara Corrado Matera, Consigliere Regionale e già assessore al Turismo della Campania.

Questa assegnazione è un grande segnale per la ripartenza estiva turistica, ma anche il frutto di una efficace strategia adottata in questi anni dalla regione Campania in sinergia con i Comuni, per migliorare la depurazione delle acque refluee e della rete fognaria, per ottimizzare i risultati della raccolta differenziata ed implementare i servizi di utilità pubblica sanitaria. Insieme continuiamo a lavorare. La Campania dovrà recuperare il rallentamento dovuto alla #pandemia. Ci sono tutti i presupposti per recuperare le notevoli presenze turistiche registrate negli anni passati.