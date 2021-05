COMUNALI A NAPOLI, NAPPI (LEGA): “PD, M5S E DE LUCHIANI, UN MERCATO DELLE VACCHE”

“Da giorni Pd, M5s e deluchiani lavorano al mercato delle vacche in vista delle prossime amministrative a Napoli: un tentativo poco trasparente di spartizione di poltrone perpetrato ai danni dei cittadini. Assistiamo al classico balletto di nomi e a un uso strumentale della parola ‘primarie’, dietro al quale si nasconde una classe dirigente che intende la politica come merce di scambio per accaparrarsi posizioni di potere. Il Movimento 5 stelle ci spieghi come mai in consiglio regionale ha abbandonato le sue storiche battaglie contro il governatore sceriffo. Sarà forse per assicurarsi un posto nella giunta De Luca? C’è bisogno di un dibattito serio e autorevole sui problemi della città. L’idea che sosteniamo di un centrodestra allargato al mondo del civismo è la base di un progetto vincente che metterà al centro le priorità della nostra Napoli. La Lega non lascerà i napoletani nelle mani di questi opportunisti”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.

