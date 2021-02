CORRADO MATERA: “NUOVO SOPRALLUOGO AL MUSEO DELLO SPORT DI SAN RUFO”

“Nella giornata di ieri, accompagnato dagli assessori Pagliarulo e Mignoli, componenti del CdA della società Metasport, ho incontrato presso il Palazzetto dello Sport di San Rufo, il presidente del CONI Regionale, prof. Sergio Roncelli.

Si sta procedendo con celerità all’allestimento del Museo dello Sport e delle Universiadi all’interno del Centro Sportivo di San Rufo.”

Lo annuncia il Consigliere Regionale Corrado Matera.

Per rilanciare ancora di più le potenzialità di questo intervento, nella mattinata odierna ho incontrato la dott.ssa Luisa Franzese, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ringrazio per la disponibilità accordatami alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con il CONI, per realizzare a San Rufo un importante Museo non solo sportivo, ma anche culturale.

Stiamo, inoltre, lavorando affinché nello spazio museale venga inserita una sezione dedicata a Maradona.

Insieme al CONI, incontreremo la società calcio Napoli per concordare eventuali azioni.

Il territorio al primo posto.