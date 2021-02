NEL BIG MATCH JUVENTUS-ROMA C’E’ UN PEZZO DI SALERNO CON L’ASSISTENTE FIORITO

Valentino Fiorito, assistente di Serie A ed anche impegnato in gare internazionali, porterà un pezzo di Salerno, nel pomeriggio di sabato, a Torino, dove è in programma il big match di Serie A tra Juventus e Roma. L’ennesimo prestigioso riconoscimento per l’assistente salernitano che, nella stagione in corso, sta recitando un ruolo da protagonista con numerose presenze e designazioni per gare considerate molto importanti ai fini della classifica.

Fiorito, in questo momento, rappresenta il fiore all’occhiello di tutto il vasto movimento arbitrale della Provincia di Salerno che ha, sempre, ottenuto importanti risultati tanto a livello nazionale quanto internazionale.