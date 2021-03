CORRADO MATERA: “RICHIESTO A DE LUCA IMPEGNO PER IL TRIBUNALE DI SALA CONSILINA”

“Ho rappresentato al presidente De Luca la necessità di mettere in campo qualsiasi azione finalizzata a riportare a #SalaConsilina la sede del #Tribunale . Siamo consapevoli che si tratta di una battaglia molto difficile, ma abbiamo il dovere di provarci. Siamo già a #lavoro per formalizzare una proposta sostenibile. È chiaro che la ridisegnazione della geografia giudiziaria viene determinata dal livello nazionale.

Ho informato il Presidente della Commissione Regionale Affari Generali per la condivisione di un’iniziativa comune che possa offrire una soluzione concreta e non risolversi in una mera speculazione politica.”

Lo scrive il Consigliere Regionale Corrado Matera.

Vincenzo De Luca Ringrazio per la disponibilità mostrata il Governatore On.le e l’On.le Piero De Luca . L’On Piero De Luca da tempo si è attivato per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina, anche attraverso la presentazione di interrogazioni a sua firma.