GIUSEPPE ARLEO (COMPETERE.EU): “DL SOSTEGNI BENE MA SERVONO AIUTI PIU’ INCISIVI”

Ben venga il Decreto sostegno con l’abbandono dei codici ateco e la velocità dei pagamenti, come ha dichiarato il Presidente Draghi, con una attenzione particolare alle partite iva e con correzioni importanti e più eque rispetto al decreto ristori, ma urge mettere in campo ulteriori fondi nel Piano economico finanziario che diano aiuti ancora più incisivi rispetto al grave periodo di crisi. Soprattutto per le imprese dei settori più colpiti. Urge avviare comunque subito l’attuazione dei sostegni previsti mediante i provvedimenti attuativi.”

Lo dichiara Giuseppe Arleo, coordinatore dell’Osservatorio sulla ricostruzione economica post Covid-19 di Competere.eu.