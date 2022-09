COSIMO ADELIZZI (IMPEGNO CIVICO): “CON SITO TAGLIABOLLETTE.EU I CAMPANI SOSTENGONO NOSTRO DECRETO”

“Sono settimane intense di incontri e confronti con cittadini, imprenditori, commercianti e famiglie del nostro territorio. La preoccupazione è per tutti la stessa: come sostenere i costi delle bollette. Pertanto abbiamo deciso di lanciare in tutta Italia la campagna di Impegno Civico, il partito guidato dal ministro Luigi Di Maio, sul taglio delle bollette.

È online, infatti, il sito web https://www.tagliabollette.eu/, al quale collegarsi per calcolare il risparmio che si otterrebbe in bolletta per imprese e famiglie con la proposta di Impegno Civico, il decreto Taglia-Bollette: lo stato paga l’80% delle bollette delle famiglie del ceto medio e in povertà e di tutte le imprese, dalla piccola attività alla grande azienda, fino alla fine dell’anno”. Lo afferma Cosimo Adelizzi, candidato capolista di Impegno Civico con Luigi di Maio alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale che ricomprende tutti i comuni delle province di Salerno e Avellino.

“Per accedere alla funzione basta collegarsi al sito, inserire la cifra della bolletta e cliccare sul pulsante di calcolo, che istantaneamente darà il risultato dell’importo decurtato dell’80%, come previsto dalla proposta di Di Maio – spiega l’onorevole -. In poche ore il sito dedicato, che sta riscuotendo molto interesse tra i cittadini, ha già superato i 100mila accessi. E’ fondamentale diffondere e condividere sui social l’iniziativa, per far sentire la propria voce e dare sostegno al decreto in modo da ottenere una risposta immediata all’emergenza bollette subito dopo le elezioni del 25 settembre” conclude Adelizzi.

