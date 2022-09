IMMA VIETRI (FDI): “LA NOSTRA CAMPAGNA ELETTORALE, TRA LE FAMIGLIE E LE IMPRESE”

Imma Vietri, candidata alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale dell’Agro con Fratelli d’Italia e con tutto il centro destra, in un’intervista rilasciata ad Agendapolitica.it, parla dei temi della campagna elettorale e dell’impegno con il territorio del partito di Giorgia Meloni.

Imma Vietri è il momento dell’arrivo di Giorgia Meloni in Campania, un evento molto atteso.

“Anche questa volta la nostra leader ha voluto incontrare tutti gli elettori della Campania, con il comizio di Caserta, in programma domenica prossima 18 settembre. Sarà una giornata molto particolare perchè, oggi, gli incontri pubblici di Giorgia Meloni sono davvero capaci di attirare l’attenzione di moltissimi elettori”.

Intanto, in Provincia di Salerno prosegue la vostra campagna elettorale.

“Stiamo facendo quello che facciamo in ogni periodo dell’anno: incontrare i nostri dirigenti, ascoltare i problemi delle comunità, arrivare dove gli altri non arrivano, nelle periferie come nelle aziende, parlando del nostro programma per i prossimi 5 anni di governo. Per noi di Fratelli d’Italia il rapporto con i territori è l’essenza stessa della politica che, altrimenti, diventa autoreferenziarilità”.

Il 25 Settembre cosa accadrà ?

“Una cosa molto semplice: sarà la festa della Democrazia, con gli italiani e le italiane che, finalmente, potranno scegliere da chi farsi rappresentare. Per noi di Fratelli d’Italia il voto degli elettori è sacro, dalla volontà del popolo non si puo’ prescindere, anche se qualcuno, per anni, ha pensato di fare i propri affari senza tenere conto delle scelte degli italiani”