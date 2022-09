COSIMO ADELIZZI (IMPEGNO CIVICO): “GRAZIE A CHI HA LAVORATO AL NOSTRO PROGETTO”

«Nonostante il risultato ampiamente deludente, la prima cosa che voglio fare è ringraziare quanti in queste settimane si sono spesi per il nostro progetto – dichiara Cosimo Adelizzi -. Impegno Civico è un partito appena nato, che avrebbe avuto sicuramente bisogno di più tempo per farsi conoscere dai cittadini. Ma eravamo fiduciosi di poter fare meglio e dunque adesso per noi è doverosa una fase di riflessione.

Non saremo nel nuovo Parlamento, ma saremo sempre pronti a fare tutto ciò che possiamo per il bene dei nostri territori e del Paese intero. Ho sempre profuso tutte le mie energie in ciò che mi appassionava, ed è quello che continuerò a fare. Intanto rivolgo di cuore gli auguri di buon lavoro ai vincitori e un grande in bocca al lupo a tutti gli italiani», conclude il parlamentare uscente.