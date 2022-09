Niente Parlamento per il Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio che, dopo aver fuso il partito all’interno del PD in cambio di una candidatura al proporzionale Senato del Lazio, resta fuori dall’elenco degli eletti per la prossima Legislatura che inizierà il 13 Ottobre. Maraio, dunque, rimane senza alcun incarico elettivo, almeno per il momento.

