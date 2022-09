CAMERA DEI DEPUTATI. ELETTI D’ALESSIO (IV-AZIONE), MARI (VERDI-SINISTRA) E TULLIO FERRANTE (FI)

Ci sono delle new entry nel novero degli eletti alla Camera dei Deputati nella quota proporzionale per la Provincia di Salerno dove arrivano in Parlamento Antonio D’Alessio, esponente di Azione-Italia Viva, Franco Mari, Capolista di Verdi Sinistra ma anche Tullio Ferrante, terzo della lista di Forza Italia. A completare l’elenco degli eletti alla Camera dei Deputati nella quota proporzionale Gubitosa del Movimento 5 Stelle, Cirielli per Fratelli d’Italia e Piero De Luca per il Partito Democratico.

Share on: WhatsApp