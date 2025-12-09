PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “CONGRATULAZIONE AL PRESIDENTE FICO”

Avviamo formalmente questo nuovo percorso amministrativo, partendo dal lavoro importante svolto negli anni scorsi.”
Lo scrive il Segretario Regionale del Pd Campania Piero De Luca.
“Come Partito Democratico,” continua De Luca, ” insieme a tutte le forze della coalizione progressista, continueremo ad impegnarci con rigore e rilanceremo ulteriormente l’impegno per la Campania sulla base degli obiettivi ambiziosi indicati nel programma di governo, che porteremo avanti con determinazione, nell’interesse dei cittadini della nostra comunità.”