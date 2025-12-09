ROBERTO FICO PROCLAMATO PRESIDENTE REGIONE. NESSUN PASSAGGIO DI CONSEGNE CON DE LUCA

Non c’è stato, come ampiamente previsto, nessun passaggio di consegne tra Roberto Fico, oggi proclamato ufficialmente Presidente della Regione Campania, e Vincenzo De Luca.

“Con De Luca ci siamo sentiti ieri in una telefonata molto cordiale, durante la quale mi ha fatto gli auguri di buon lavoro”. A dirlo, il nuovo presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di proclamazione. L’ex presidente della Camera ha anche annunciato che nel pomeriggio si insediera’ nel suo ufficio di Palazzo Santa Lucia e che non e’ previsto un passaggio di consegne con il suo predecessore. Subito dopo la proclamazione, Fico e’ rimasto nel Palazzo di giustizia per l’inaugurazione di uno spazio di ascolto per le vittime di reati e, alle 12,30, sara’ a Caserta per la presentazione del dossier regionale sulle poverta’, a cura della Caritas.