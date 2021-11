DAL 6 DICEMBRE SOLO VACCINATI O GUARITI IN PALESTRA, RISTORANTI, STADI ED ALBERGHI

Le attività ricreative (ristoranti al chiuso, cinema, stadi, musei, palestre ecc.) saranno accessibili solo a chi è in possesso del cosiddetto “super green pass”, ovvero a chi è vaccinato o guarito. Il super green pass sarà probabilmente richiesto anche dalle strutture alberghiere, dove finora non c’èra neppure obbligo di certificato verde. A partire probabilmente dal 6 dicembre (la data va ancora decisa), dunque, il tampone in tutta Italia sarà valido solo per andare al lavoro e per gli spostamenti a lunga percorrenza. Le chiusure previste attualmente in zona gialla e arancione non scatteranno. E si applicheranno (per tutti) solo in zona rossa.

Confermata la riduzione della durata del green pass da 12 a 9 mesi. La novità è invece l’allargamento dell’obbligo di vaccino anche agli insegnanti e alle forze dell’ordine (confermato per il personale sanitario e quello delle strutture di assistenza per anziani, con estensione alla terza dose) che dovrebbe entrare in vigore dal 15 dicembre.