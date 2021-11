MERCATO SAN SEVERINO. AL VIA VENERDI’ 26 NOVEMBRE LA RASSEGNA SOCIAL ART

Spettacoli teatrali completamente gratuiti per il pubblico con il progetto Social Art che, venerdi’ 26 Novembre, partirà con il primo appuntamento all’interno dell’area spettacoli dell’ex Tabacchificio di Via Galdo, per concludersi il prossimo 15 Gennaio. Una iniziativa voluta e messa in campo dall’amministrazione comunale di Mercato San Severino e, in maniera particolare, dall’assessore Enza Cavaliere che, anche nei periodi piu’ bui della pandemia, ha sempre voluto sostenere le iniziative culturali sul territorio.

“Domani parte una nuova iniziativa che il Comune di Mercato San Severino ha messo in campo”, sottolinea Enza Cavaliere, “con ben 6 appuntamenti con il teatro che saranno aperti, gratuitamente, ai nostri cittadini. La cultura aperta a tutti rappresenta, da sempre, un obiettivo della nostra amministrazione comunale che, tra mille difficoltà, anche per quest’anno ha allestito un mini cartellone con ben 6 appuntamenti teatrali. Il teatro è un veicolo sociale potentissimo, perché diffonde arte, bellezza, cultura”.