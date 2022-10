DE LUCA A “LA STAMPA” LANCIA LA SUA CORSA VERSO LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL PD

Ha deciso di affidare ad un organo di stampa nazionale come il quotidiano La Stampa la sua corsa verso la Segreteria Nazionale del Partito Democratico: Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione Campania, dice e non dice ma lascia intendere di essere pronto ad affrontare la sfida per la Segreteria, oggi guidata da Enrico Letta.

Mai mettere limiti alla Provvidenza”. Così Vincenzo De Luca, governatore della Campania, risponde, in un’intervista a La Stampa, alla domanda se si candiderà alla segreteria del Pd. Ma avverte “Nel Pd deve essere permanente la spinta al rinnovamento politico, generazionale e di genere”.

Insomma, De Luca c’è. In vista dell’apertura della stagione congressuale – che dovrebbe concludersi a Marzo con la celebrazione delle Primarie – il Presidente della Regione Campania (che deve anche chiudere la partita sul terzo mandato) sarà della partita. In prima persona o indirettamente.