BRUNO TABACCI LASCIA IMPEGNO CIVICO ED E’ PRONTA AD ENTRARE NEL PARTITO DEMOCRATICO

Bruno Tabacci, unico parlamentare di Impegno Civico, il movimento creato da Luigi Di Maio, è pronto a lasciare, quasi immediatamente il progetto politico creato dall’oramai ex Ministro degli Esteri, per aderire, sin dalla prima seduta della Camera dei Deputati, al gruppo del Partito Democratico. Un amore nato in poco tempo e durato ancora di meno, con Impegno Civico che, dunque, non avrà nessuna rappresentanza all’interno della Camera e del Senato. Per Bruno Tabacci, in caso di adesione al Partito Democratico, si tratterebbe quasi di un record: sarebbe l’undicesimo partito della sua lunga carriera politica.

