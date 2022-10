BATTIPAGLIA. GIUSEPPE RUBERTO (FI): “FORZA ITALIA TORNERA’ PROTAGONISTA”

“Forza Italia a Battipaglia, nel corso degli anni, è stata sempre una forza politica determinante e ben radicata sul territorio. E’ per questa ragione che sono orgoglioso dell’incarico che il Coordinamento Provinciale, d’intesa con il Commissario Regionale on. Fulvio Martusciello, mi ha affidato per la riorganizzazione e il rilancio del partito in questa importante città”.

A parlare è il Consigliere Provinciale di Forza Italia Giuseppe Ruberto, da qualche giorno responsabile di Forza Italia per Battipaglia.



“Il mio primo impegno”, sottolinea Ruberto, “sarà quello di incontrare le donne e gli uomini che hanno rappresentato Forza Italia in città per promuovere una serie di riunioni ed iniziative, per favorire quel confronto necessario per la crescita del partito e per un maggiore coinvolgimento nell’attività politica e sociale a favore della Comunità Battipagliese. Sarà, inoltre, necessario avviare un confronto con il mondo imprenditoriale e con artigiani e commercianti che da sempre hanno trovato nel Centro Destra, ed in Forza Italia in modo particolare, un punto di riferimento importante. Con dedizione ed impegno affronterò questo nuovo compito con la consapevolezza che solo attraverso un grande lavoro di squadra di militanti e sostenitori, con il contributo dei dirigenti provinciali e regionali, potremo assicurare a Forza Italia un ruolo da protagonista a Battipaglia”.