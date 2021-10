DE LUCA ALLA PROVA DELLE COMUNALI: DOPO L’EXPLOIT DELLE REGIONALI 2020, PUNTA AL BIS

Napoli prima di tutto, poi la conferma di Caserta e di Salerno, considerato che Benevento è terra di Clemente Mastella, suo alleato. Vincenzo De Luca, ad un anno esatto dall’exploit per il dato elettorale delle Regionali, punta a conquistare Napoli – con il suo candidato Gaetano Manfredi, negli ultimi giorni finito sotto la sua ala protettrice – ed a confermare i sindaco di Caserta e di Salerno, per avere un quadro regionale completamente sotto controllo. Resta, almeno sulla carta, fuori dalla sua sfera di influenza il Comune di Avellino dove il sindaco Gianluca Festa, pur essendo espressione del Partito Democratico, da qualche tempo gioca a fare l’autonomista rispetto alle scelte della Regione Campania. Cinque comuni capoluogo di provincia su cinque, in Campania: un risultato davvero importante per chi, da qui a qualche mese, potrebbe trovarsi catapultato nella competizione per la Segreteria Nazionale del Partito Democratico.

