FEDERCEPI COSTRUZIONI: IL DECALOGO PROPOSTO AI FUTURI SINDACI

L’approssimarsi del voto per le elezioni amministrative impone una seria assunzione di responsabilità per quanti andranno a rivestire la carica di Sindaco, soprattutto (ma non solo) nelle grandi città. Abbiamo troppo spesso – ancora una volta, com’è ormai triste consuetudine – sentito parlare di grandi e grandissimi progetti, evocare idee dalla straordinaria suggestione, ma purtroppo avulsi dalla realtà, totalmente slegati dai contesti economici, sociali e produttivi delle città: e soprattutto irrealizzabili ed irrealistici negli attuali contesti (anche normativi e procedurali).

Per queste motivazioni Federcepicostruzioni ha ritenuto di predisporre un “decalogo” per i futuri primi cittadini, di fondamentale importanza per il rilancio dell’economia e la riqualificazione delle città. Obiettivi non tutti strettamente legati alle funzioni e alle competenze delle amministrazioni comunali, ma sui quali i sindaci medesimi possono (e devono) impegnarsi nelle sedi opportune, per non vedere sviliti le proprie funzioni e il proprio ruolo.